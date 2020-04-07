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AGT, Almanya'ya E-0 parke satmayı başaran ilk şirket

Almanya pazarına tehlikeli gaz salımı sıfır düzeyinde (E-0) parke satabilen Almanya dışı ilk şirket Türkiye parke sektörünün lideri AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
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