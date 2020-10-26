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Ahmet Güleç: 20 yıldır ihracatımız sürekli artıyor

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Patronlar Anlatıyor'daydı.
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