ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Ahşap yatlar yurt dışına çıkış yapabilecek

Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, mavi yolculukta boy gösteren ahşap yatların, yabancı sularda sorun yaşamaması için cins tanımının değiştirildiğini bildirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.