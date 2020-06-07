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Akaryakıt fiyatları neden yükseliyor?

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın konuğu oldu. Shell Türkiye Ülke Başkanı Erdem, usta gazeteci Vahap Munyar'ın sorularının yanı sıra izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.
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