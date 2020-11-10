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Megg Sports Kurucusu Gökçe Akça: Markalar bu dönemde dijitalleşmeye ve medya mecrasına yöneldiler

Megg Sports Kurucusu Gökçe Akça, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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