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Aktif Bank'tan Afrika'da bankacılık hamlesi

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, "18 ayda Afrika ile 180 milyon dolarlık dış ticaret işlemine aracılık ettik. Hedefimiz işlem hacmini 2020 sonuna kadar 1 milyar dolara çıkarmak." dedi.
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