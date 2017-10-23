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Alacabel, zaman ve yakıt tasarrufu yaptıracak

Antalya-Konya karayolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla iş gücünde yılda yaklaşık 25 milyon liralık, akaryakıt tüketiminde de 17,6 milyon liralık tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.
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