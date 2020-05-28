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Alacak sigortası masaya yatırıldı

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününde hem arz hem de talep tarafında potansiyelin tam olarak ortaya çıkmadığını söyledi. İTO Başkanı Avdagiç ise, bu ürünün bir an önce iş dünyası ile buluşturulması gerektiğini vurguladı.
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