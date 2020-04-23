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Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası - 22 Nisan 2020

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım 'Tarım Dünyası' programında tarımsal üretim hakkında sorularımıza yanıt verdi.
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