Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası'nda Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. YAYINLAMA 18 Kasım 2020 13:24 GÜNCELLEME 18 Kasım 2020 13:26 Abone ol Diğer Videolar Sürdürülebilir DÜNYA: Ödeme Yöntemleri Dünya Talks: Formula 1 Borsa İstanbul, yatırımcıların haklarını nasıl koruyor? Teknoloji Dünyası: Sanal para Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam Turizmci Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Ülkemizde Eğitimin Kalitesi İyi Bir Dünya: Turizm sektörü