Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası Ali Ekber Yıldırım Tarım Dünya'sında Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. DÜNYA Haber Merkezi YAYINLAMA 02 Aralık 2020 18:31 GÜNCELLEME 03 Aralık 2020 18:32 Abone ol Diğer Videolar Afet Platformu Dönem Sözcüsü Serhan Süzer, İyi Bir Dünya Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Sürdürülebilir Dünya'da Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat Patronlar Anlatıyor'da Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Teknoloji Dünyası'nda Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Ülkemizde Eğitimin Kalitesi Alternatif Dünya yayınının bu haftaki konusu: Dış Ticaret ve Makina Sanayii Sürdürülebilir Dünya İçin Sürdürülebilir Tarım Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün İyi Bir Dünya'da