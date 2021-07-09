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  4. Alman hırdavat devi Häfele'dan Türkiye açıklaması

Alman hırdavat devi Häfele'dan Türkiye açıklaması

Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Patronlar Anlatıyor programında Vahap Munyar’n konuğu oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Uytun, döviz kurlarındaki dalgalanmanın ardından Türkiye’ye yatırım yapacaklarını duyurdu. Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, ‘’Yönetim kurulunda konuşuyoruz. Döviz kurları ve faizler bir yere oturduğunda, tozlu dumanlı ortam bir dağıldığında Türkiye’ye yatırım hefesimiz var. Türkiye’de nakliye, lojistik her şey var, oturmuş bir sistem var. Türkiye daha birçok işin altından kalkabilir’’ dedi.


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