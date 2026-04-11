Almanya’dan öğrendi, Antalya’da başardı! Hedef: 100 ton çilek

Almanya’da aldığı eğitimin ardından Türkiye’ye dönen Ziraat Mühendisi Harun Raşit Manav, Antalya’nın Serik ilçesinde kurduğu modern tesisle topraksız çilek üretiminde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

10 dönümlük alanda 175 bin kök çilek yetiştiren Manav, bu yöntemle birim alanda daha fazla üretim elde ettiklerini belirtti. Pestisit kullanımının neredeyse sıfıra indiğini vurguladı.

Üretilen çilekler başta Rusya, Ermenistan ve Gürcistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa ve Asya’dan gelen talep ise dikkat çekiyor.

Yıllık 100 ton üretim ve yaklaşık 15 milyon TL ciro hedefleyen tesis, günlük 20 kişiye istihdam sağlıyor. Artan maliyetlere rağmen üretimi sürdürmekte kararlı olan genç girişimci, geleceğe umutla bakıyor.