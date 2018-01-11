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"Almanya'yla ilişkilerin düzelmesi için gayret sarf ediyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm alanındaki pozitif unsurları kullanarak, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesi için büyük gayret sarf edeceklerini bildirdi.
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