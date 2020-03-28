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Altın, Fed'in parasından nemalanıyor - Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında altın ve petrol fiyatlarını değerlendirdi.
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