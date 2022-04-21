Altın, Gümüş ve Bitcoin’de kritik seviyeler! | Ekonomist Ali Ağaoğlu’ndan Piyasa Yorumu

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta altında 1931 seviyelerinin kritik olduğunu da kaydeden ikili, Bitcoin’in de sene sonuna kadar 80 bin doları görmesi söylentilerinin yanlış olduğunu söyledi.

3 Yılın Zirvesi! ABD Tahvil Faizlerinde Artış Türkiye İçin Ne Anlama Geliyor? | Şans Sohbetleri

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