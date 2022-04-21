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  4. Altın, Gümüş ve Bitcoin’de kritik seviyeler! | Ekonomist Ali Ağaoğlu’ndan Piyasa Yorumu

Altın, Gümüş ve Bitcoin’de kritik seviyeler! | Ekonomist Ali Ağaoğlu’ndan Piyasa Yorumu

Şans Sohbetleri'nde gazeteci Hakan Güldağ'ın sorularını yanıtlayan ekonomist Ali Ağaoğlu altın, gümüş ve Bitcoin'de beklentileri değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta altında 1931 seviyelerinin kritik olduğunu da kaydeden ikili, Bitcoin’in de sene sonuna kadar 80 bin doları görmesi söylentilerinin yanlış olduğunu söyledi.

 

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