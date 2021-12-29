Altın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene destek verilecek | Burak Arzova ile Piyasa Yorumu

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğine göre, 28 Aralık tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak.

Altın hesaplarından TL’ye dönüşümün detaylarını Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa’ya değerlendirdi