  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

Altın fiyatlarının geleceğini ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde masaya yatırdı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın son işlem gününde ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi.

Bin 900 dolar seviyelerinden bin 827 dolarlara gerileyen ons altın, altın fiyatlarını da aşağı çekti. Gram altında da düşüş sürüyor Altının gramı 14 Temmuz’da gördüğü 505 TL seviyesinden 495 liranın altına kadar geriledi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu altının ons fiyatının 1835 doları aşması durumunda yükselebileceğini söyledi.

Diğer Videolar
Teknopark İstanbul'dan girişimcilere destek
Başkanlar Konuşuyor: Osmaniye
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı
Sürdürülebilir tedarik zinciri için öneriler
Fed faiz kararını açıkladı
Türkiye doğal afetlere karşı ne yapabilir?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye sert çıkış
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sellerin nedenini açıkladı