Altın yükselecek mi?

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın son işlem gününde ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi.

Bin 900 dolar seviyelerinden bin 827 dolarlara gerileyen ons altın, altın fiyatlarını da aşağı çekti. Gram altında da düşüş sürüyor Altının gramı 14 Temmuz’da gördüğü 505 TL seviyesinden 495 liranın altına kadar geriledi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu altının ons fiyatının 1835 doları aşması durumunda yükselebileceğini söyledi.