Altındaki yükseliş kalıcı mı? | Ali Ağaoğlu ile Piyasa Yorumu

Programın ilgili bölümü şöyle;

Ağaoğlu: Altın tarafında bir iyi haber bir de kötü haber var. İyi haber Ukrayna’ya rağmen yükseliyor. Kötü haber, Ukrayna’ya rağmen yeterince çıkmadı. Yani yeterince çıkmadı. Belli ki bu işi en fazla petrolcüler kullandı. Altın-gümüş tarafı, değerli metaller tarafı, hatta ve hatta tarımsal emtia tarafı bile Ukrayna’da bir savaş olacak, oradan tedarik zincirinde bir sıkıntı olacak diye çok majör yükselişler de görmedik. Tarımsal emtiadan kastım mısır, buğday ve soya bölgesinden bahsediyorum. Ukrayna’da çok ciddi bir çatışmaya gidilecek gibi bir fiyatlama olmadı. Bu da altın ve gümüşü etkiledi, dediğim gibi orada çok çıkmadı, onlar da inanmıyorlarmış demek ki. Fakat şimdi iyi haber, Ukrayna’daki yumuşamaya rağmen çıkıyor iki gündür. Hatta ve hatta altın için kritik 1865’ti hatırlarsan, bunun üzerindeyiz şu anda. Ve bu seviye 1883’te şu anda. Ki 1893’e kadar da çıktı. Altın bu sefer gümüşten daha önlü hareket etti. Yine yükselişin kalıcı olma ihtimali düşük diyor bana, çünkü gümüşün desteklemediği bir altın yükselişi kolay kolay başarılı olamıyor. Yine de kapanışı bunun üzerine yaparsa altın benim tahminim biz 1925’lere kadar bir hareketi görürüz ve belki de enflasyon fiyatlaması geliyor burada. Gümüş açısından da 24,24 diyeyim, orası da 200 günlük hareketli ortalama eğer o seviye aşılacak olursa 25 dolara dayanan bir gümüş görebiliriz.

Programın tamamını izlemek için tıklayın