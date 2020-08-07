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Kurtuluş Altun DÜNYA'da

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun, Dünya dijital platformlar canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuk oldu.
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