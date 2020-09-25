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Altun: İstanbul’un altındaki 20.1 milyar TL’lik kaynak kullanılamıyor

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun DÜNYA canlı yayınında Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı. Altun, kamuya ait gayrimenkullerin yeterince değerlendirilemediğini söyledi.
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