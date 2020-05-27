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"Amazon'dan 8 ayda 2 milyon dolarlık Biscolata sattık"

Şölen Çikolata CEO'su Elif Çoban, 'Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı. Koronavirüs nedeniyle pekçok sektörün büyük sorunlar yaşadığına dikkat çeken Çoban, "Biz, gıda ve keyif veren bir alanda üretim yaptığımız için şanslı bir sektörüz. O nedenle bu dönemde çok büyük sorun yaşamadık" dedi.
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