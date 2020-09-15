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"Türk şirketlerinin başarı hikayelerinin duyulması ve cesaretlenmesi için bu ödülleri veriyoruz"

AmCham Ödül programı için Tankut Turnaoğlu ve İhsan Karagöz, Dünya Gazetesi canlı yayınında Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.
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