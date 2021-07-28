Anadolu’nun Nabzı Anketi: Yatırım iştahı var ama...

DÜNYA’nın geleneksel olarak düzenlediği Anadolu’nun Nabzı Anketi artık her üç ayda bir Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) destekleri ve SAM’ın analiziyle okurlarımızla buluşuyor. 2021 yılının ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrek için yapılan anket de tamamlandı. İkinci çeyreği kapsayan ve 13 sorudan oluşan araştırmamıza 42 kentten alanında öne çıkan 299 iş insanı katıldı.

DÜNYA gazetesinin tüm Türkiye’ye yayılmış büroları, TÜRKONFED’in üyeleri ve kentlerinin önde gelen iş dünyası temsilcileri ankette soruları yanıtladı. Anadolu’nun Nabzı’nda hem ikinci çeyrekte iş dünyasının gündemine odaklanıldı hem de birinci çeyrek sonuçları ile karşılaştırma yapıldı.