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"Anlaşma karşılıklı fayda sağlayacak"

Türkiye ile Japonya arasında yapılan STA müzakereleri kapsamında 8. tur görüşmelerin ardından Ekonomi Bakanlığında basına brifing verildi.
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