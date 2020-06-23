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Arıkan: Yurt içinde yıl sonu itibariyle iyi tablo bekliyoruz

DÜNYA'nın canlı yayın konuğu olan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. Yurt içinde yıl sonu itibariyle iyi tablo beklediklerini söyleyen Arıkan, ihracatta ise telafinin çok kolay olmadığını dile getirdi.
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