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Arpa ve buğday fiyatları ne kadar olur?

Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası'nda Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. Arpa ve buğday fiyatları ile ilgili görüşlerini dile getiren Yıldırım "çiftçinin elindeki ürünün değerinde satılması sağlanmalı, bunun için de özellikle hasat zamanı ithalat yapılmaması gerekiyor" dedi.
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