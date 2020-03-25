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Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor

Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.
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