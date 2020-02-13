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'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını belirterek, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." dedi.
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