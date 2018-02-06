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Bacadan çıkan atık ısı enerjiye dönüştürülecek

Bartın Çimento Fabrikası'nda kurulacak "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde yapılan çalışmalarla atık ısıların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.
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