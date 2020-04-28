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AVM'ler ne zaman açılacak? Alkaş Danışmanlık YK Başkanı Avi Alkaş yanıtladı

Alkaş Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
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