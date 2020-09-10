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Aylin Satun Olsun: PWN olarak kadınlar kulübü olmaya adayız

”DÜNYA’nın İK’sı”nda bu hafta Fark Holding CHRO ve PWN İstanbul Başkanı Aylin Satun Olsun var. Dünya Gazetesi canlı yayınında DATASSİST Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça’nın sorularını yanıtladı.
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