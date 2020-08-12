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Aysel Aydın, Sürdürülebilir Dünya'da

Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın'dı.
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