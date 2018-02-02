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"Azerbaycan'ı yanımızda görmek bize güç verdi"

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Samet Seyidov'la ayrı ayrı görüştü.
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