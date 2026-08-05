Bağda 10 lira, tezgahta 100 lira! Üzümde fiyat uçurumu üreticiyi isyan ettirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden üzüm hasadında yüksek rekolte, üreticinin yüzünü güldürmek yerine fiyatları düşürdü. Bağda kilogramı 10-15 liraya kadar gerileyen üzüm, market ve pazarlarda ortalama 50 liradan, büyükşehirlerde ise 75-100 liraya kadar alıcı buluyor.

Üretici ve tüccar Kurtuluş Şimşek, artan maliyetlere rağmen üzümün dalında düşük fiyata satıldığını belirterek, üretici ile tüketici fiyatı arasındaki farkın giderek açıldığını söyledi. Üretici Kemal Aslan da geçen yıl bağda 50 liraya satılan üzümün bu sezon 10-15 liraya kadar düştüğünü ifade ederek fiyatlardaki sert gerilemeye tepki gösterdi.

Komisyoncu İbrahim Boy ise fiyat düşüşünün en önemli nedeninin bu yıl yaşanan yüksek rekolte olduğunu belirtti. Boy, işçilik, ambalaj ve nakliye gibi giderlerin maliyeti artırdığını, bağdan 10 liraya çıkan üzümün büyükşehirlere ulaştığında 40-50 liraya kadar yükseldiğini ifade etti. Üreticiler ise fiyat zincirindeki bu farkın nedenlerinin incelenmesini talep ediyor.