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Bakan Albayrak: İşçi çıkarmayın, kısa çalışma ödeneğine başvurun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, firmalara seslenerek, bu dönemde işçi çıkarma veya ücretsiz izin yerine, kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını istedi.
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