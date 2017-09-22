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Bakan Elvan: Enflasyon yüzde 7’lere kadar inecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki aylarda enflasyonu aşağı yönlü olarak göreceğiz. 2018’in ilk 2 ayında yüzde 7’ler mertebesine kadar ineceğimizi düşünüyorum" dedi.
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