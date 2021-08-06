Bakan Ersoy: Turizm hedefinde sapma yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok. Temmuz sonu itibarıyla hem yabancı ziyaretçi hem de yurt dışı yerleşik Türk ziyaretçi toplamıyla 12-12,5 milyon arası ziyaretçi rakamını yakalamış olacağız. Önümüzde önemli bir temmuz, ağustos ve eylül ayları var. Başarılı şekilde atlatabilirsek, hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsak bu yıl için koyduğumuz turist ve gelir hedefini yakalarız." diye konuştu.