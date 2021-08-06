  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bakan Ersoy: Turizm hedefinde sapma yok

Bakan Ersoy: Turizm hedefinde sapma yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok. Temmuz sonu itibarıyla hem yabancı ziyaretçi hem de yurt dışı yerleşik Türk ziyaretçi toplamıyla 12-12,5 milyon arası ziyaretçi rakamını yakalamış olacağız. Önümüzde önemli bir temmuz, ağustos ve eylül ayları var. Başarılı şekilde atlatabilirsek, hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsak bu yıl için koyduğumuz turist ve gelir hedefini yakalarız." diye konuştu.

Etiketler
turizm
Diğer Videolar
Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın
İzmir güne kırmızı güneş ile uyandı
Başkanlar Konuşuyor: Afyonkarahisar
Çiçek balını kuraklık vurdu: Üretici destek istiyor
WWF Türkiye yangın yardımlarını açıkladı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini tutar mı?
Yangına destek isterken helikopter üzerine su boşalttı
Yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı