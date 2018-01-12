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"2018'de hayırlı bir müjde veririz diye düşünüyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığa bu yıl alınacak personel sayısına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ne kadar personel alınabilir, o hükümetimizin vereceği bir karardır." dedi.
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