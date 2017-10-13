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Bakan Sarıeroğlu'ndan 'vergi dilimi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, asgari ücretli çalışanların vergi dilimine girmesini telafi edecek çalışmaları yaptıklarını, bununla ilgili yasal düzenlemenin Meclis'e gönderildiğini söyledi.
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