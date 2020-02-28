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Bakan Varank: 2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz
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