ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Enflasyonun sebebini talebin fazlalığı olarak görürsek eksik teşhiste bulunmuş oluruz. Talep kadar arz yaratamamak şeklinde görürsek daha doğru teşhiste bulunmuş oluruz" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.