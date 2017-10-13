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Bakan'dan 'Osmangazi Köprüsü' eleştirilerine yanıt

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı' hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
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