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Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ay sonunda açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Bakü-Kars-Tiflis demiryolunun ay sonunda açılacağını kaydetti.
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