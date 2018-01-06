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Balıkçılar umudunu istavrite bağladı

Marmara Denizi'nde av mevsimine bereketli başlayan ancak kasım ayından bu yana beklediğini bulamayan balıkçılar, yeni yılda istavrit umudu ile denize açılıyor.
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