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Başbakan, ekonomide 3 yıllık hedefleri açıkladı

Başbakan Yıldırım, Orta Vadeli Program’ın çarşamba günü açıklanacağını belirterek, büyüme, enflasyon ve işsizliğe ilişkin hedefleri paylaştı.
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