Başkanlar Adıyaman ekonomisinin nabzını tutuyor

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat konuk oluyor.

Başkanlar Konuşuyor her Perşembe Dünya WEB TV hesabında yayında.

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