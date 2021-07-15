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Başkanlar Konuşuyor: Adıyaman

DÜNYA Gazetesi ve TOBB iş birliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat konuk oldu.

Adıyaman'da Türkiye mermer rezervinin yüzde 13’üne sahip olduğunu söyleyen başkanlar, OSB’sinde 6. Bölge teşviklerinden yararlanarak mermere 17 kat fazla katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirttiler.

Başkanlar Konuşuyor her Perşembe Dünya WEB TV hesabında yayında.

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