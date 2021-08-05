Başkanlar Konuşuyor: Afyonkarahisar

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser oldu.

Başkanlar konuşuyor her perşembe saat 14.00'da Dünya YouTube hesabında yayında

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