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Başkanlar Konuşuyor: Afyonkarahisar

DÜNYA Gazetesi ve TOBB iş birliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser oldu.

Başkanlar konuşuyor her perşembe saat 14.00'da Dünya YouTube hesabında yayında

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