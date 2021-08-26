Başkanlar Konuşuyor: Amasya

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, DÜNYA 81 ildeki oda ve borsa başkanlarıyla ekonominin nabzını tutuyor. 8’incisi düzenlenen “Başkanlar Konuşuyor” söyleşi dizisinin bu haftaki konuğu Amasya oldu. Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, DÜNYA’nın sorularını yanıtlayarak kentin kavşak noktası konumundan faydalanmak için çalıştığını söyledi.

Programa Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç katıldı.

Kırlangıç, 'Amasya elmamız bir yıl ürün veriyor 1 yıl ürün vermiyor. Onun için de çiftçilerimize karlı gelmiyor. Bu nedenle artık Türkiye’de Amasya elması özelliği taşıyan ürünümüz Niğde’de üretilir hale geldi. Yine elma bahçelerimiz var. Ama bu ticaret için değil, halk kendisi için Amasya elması yetiştiriyor, bir miktar da ticaret yapıyor. Lezzeti eşsiz bir elmadır. Artık çiftçimiz elmadan kar edemeyince ağaçlarını kiraza döndürdü. Bu ağaçların yüzde 80’i kiraza döndü. Türkiye kiraz üretiminin yüzde 6’sını tek başımıza karşılıyoruz. İhracatta yapıyoruz. Kirazımızın tadı çok özel. Her geçen gün değişik pazarlara açılıyoruz' dedi.

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